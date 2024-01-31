Богданов объяснил свой отказ от участия в выборах президента России

Основатель «Российской партии свободы и справедливости» Андрей Богданов заявил, что его отказ от участия в выборах президента РФ связан с наличием незакрытого счёта в иностранном банке, сообщает «Интерфакс».

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По его словам, в этой связи он решил «не загружать ЦИК проверкой подписей».

«Счёт я не успел закрыть по понятным причинам — вопрос виз и тому подобное... я написал заявление... неправильно начинать свою кампанию с обмана», - указал Богданов.

Он также добавил, что не планирует поддерживать кого-либо из действующих кандидатов.

Ранее лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин после подачи подписей в ЦИК заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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