Богданов объяснил свой отказ от участия в выборах президента России
Основатель «Российской партии свободы и справедливости» Андрей Богданов заявил, что его отказ от участия в выборах президента РФ связан с наличием незакрытого счёта в иностранном банке, сообщает «Интерфакс».
По его словам, в этой связи он решил «не загружать ЦИК проверкой подписей».
«Счёт я не успел закрыть по понятным причинам — вопрос виз и тому подобное... я написал заявление... неправильно начинать свою кампанию с обмана», - указал Богданов.
Он также добавил, что не планирует поддерживать кого-либо из действующих кандидатов.
Ранее лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин после подачи подписей в ЦИК заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд отказал в удовлетворении иска к комику Щербакову за мат на 15 млн рублей
- Минобороны: Россия и Украина обменялись пленными по формуле 195 на 195
- Опрос: Охотнее всего на работу берут Львов, Дев и Стрельцов
- Боец ВСУ назвал уклонистов крысами и пригрозил им расправой
- Талызина заявила, что вернется к работе 1 февраля
- В МВД РФ опровергли проведение проверки в отношении певца SHAMAN
- Актер Деревянко рассказал о съемках в гробу для фильма «Конец славы»
- Депутат Леонов назвал нюансы эксплуатации автомобилей Lada Vesta
- Охлобыстин заявил, что общество простит участников «голой вечеринки»
- Экс-главу Внешпромбанка приговорили к 13 годам колонии за хищение 156 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru