Боевики атаковали российскую базу Хмеймим в Сирии

Группа боевиков из провинции Идлиб запустили беспилотники по направлению к российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центра примирения враждующих сторон на территории Сирии.

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По данным центра, атака была отражена зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С», в результате атаки никто не пострадал.

В настоящий момент Хмеймим работает в штатном режиме.




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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:АтакаБоевикиХмеймимСирия
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