Боевики атаковали российскую базу Хмеймим в Сирии
27 сентября 202122:37
Группа боевиков из провинции Идлиб запустили беспилотники по направлению к российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центра примирения враждующих сторон на территории Сирии.
По данным центра, атака была отражена зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С», в результате атаки никто не пострадал.
В настоящий момент Хмеймим работает в штатном режиме.
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27 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru