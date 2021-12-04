Bloomberg: Турция продала Украине больше беспилотников, чем сообщалось

Украина получила от Турции существенно больше беспилотников Bayraktar TB2, чем сообщалось ранее. Об этом сообщает Bloomberg.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаТурция
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