Bloomberg: Трамп может скоро инициировать мирные переговоры с РФ
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп скоро может начать переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта на фоне решения действующего американского президента Джо Байдена разрешить Киеву бить дальнобойными американскими ракетами вглубь РФ, сообщил Bloomberg.
По словам автора колонки агентства Андреаса Клута, Трамп скоро может провести переговоры с Владимиром Путиным по Украине.
Клут считает, что Байден своим разрешением использовать американские ракеты ATACMS для ударов по России дал Трампу «козырь» для переговоров с Москвой.
Ранее Daily Express со ссылкой на военного эксперта Николаса Драммонда сообщили, что Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru