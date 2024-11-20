Bloomberg: Трамп может скоро инициировать мирные переговоры с РФ

Основные корпуса ГКБ имени Филатова в Москве реконструируют до 2027 года Конкурс на сезонное оформление фасадов объявлен в столице Инспекторы изъяли две тысячи машин такси у перевозчиков в Москве с начала года Зимний выпуск ярмарки современного искусства Сatalog пройдет в столице Желтый уровень погодной опасности из-за ветра объявлен в Москве