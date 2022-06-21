Bloomberg: страны ЕС готовы предоставить Украине статус кандидата на вступление в союз

Согласно данным источника агенства, об этом будет объявлено уже на текущей неделе, в ходе саммита стран ЕС 23-24 июня.

Как пишет агентство, статут кандидата страны готовы выдать также Молдавии и Грузии, но при условии выполнения ряда условий.

Украина подала заявку на членство в ЕС 1 марта, обращение Киева зарегистрировали и начали процедуру рассмотрения.





