Bloomberg: страны ЕС готовы предоставить Украине статус кандидата на вступление в союз

Страны Евросоюза готовы предоставить Украине статус кандидата на вступление в союз. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Володин заявил, что Украина не подходит для ЕС

Согласно данным источника агенства, об этом будет объявлено уже на текущей неделе, в ходе саммита стран ЕС 23-24 июня.

Как пишет агентство, статут кандидата страны готовы выдать также Молдавии и Грузии, но при условии выполнения ряда условий.

Украина подала заявку на членство в ЕС 1 марта, обращение Киева зарегистрировали и начали процедуру рассмотрения.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры