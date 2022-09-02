СМИ: компания Novelis откажется от российского алюминия

Один из крупнейших потребителей алюминия, американская компания Novelis, не планирует закупать в 2023 году металл из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Собеседники агентства утверждают, что речь идёт о потенциальных новых сделках по поставкам алюминия на расположенные в Европе заводы компании.

Источники также добавили, что решение Novelis не затронет существующие контракты.

Ранее основной владелец «Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин заявил, что на фоне ситуации в мире экспорт металлургической продукции стал почти бессмысленным, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Михалев
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