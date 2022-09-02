СМИ: компания Novelis откажется от российского алюминия
Один из крупнейших потребителей алюминия, американская компания Novelis, не планирует закупать в 2023 году металл из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседники агентства утверждают, что речь идёт о потенциальных новых сделках по поставкам алюминия на расположенные в Европе заводы компании.
Источники также добавили, что решение Novelis не затронет существующие контракты.
Ранее основной владелец «Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин заявил, что на фоне ситуации в мире экспорт металлургической продукции стал почти бессмысленным, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,6 млн+50 952 / сут.
Умерли
385 тыс.+91 / сут.
Выздоровели
18,7 млн+37 012 / сут.
- Картофель-фри появится во всех ресторанах «Вкусно – и точка»
- СМИ: компания Novelis откажется от российского алюминия
- Убийца «Мисс Кузбасс 2010» получил 12 лет колонии
- Оскар Пиастри заменит Даниэля Риккардо в команде McLaren F1
- Минсельхоз: Россия готова продать до 30 млн тонн зерна
- Замглавы МИД напомнил условия применения Россией ядерного оружия
- Мурашко спрогнозировал дальнейший рост заболеваемости COVID-19 в России
- Министры финансов G7 договорились ввести лимит цен на нефть из России
- СМИ: Зеленский лишил гражданства десятерых украинцев, в том числе детей
- Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Калининграда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru