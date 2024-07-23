Bloomberg: Словакия обеспечивает Украину боеприпасами не по своему желанию

В материале уточняется, что руководство Словакии официально отказалось предоставлять военную помощь Украине, однако словацкие снаряды все равно туда попадают. Покупатели сами решают, что делать с купленными боеприпасами, отметил Калиняк. Поэтому, по словам министра, правительство не имеет полного контроля над тем, куда в конечном итоге направляются снаряды.

Он подчеркнул, что Словакия не может ограничить производство оборонной продукции, так как это нанесло бы финансовый ущерб стране. Помимо этого, Братислава намерена увеличить производство крупнокалиберных боеприпасов со 150 тысяч до 200 тысяч в 2025 году.

Ранее стало известно, что Болгария намерена предложить Украине лишние боеприпасы и оборудование, передает RT.

