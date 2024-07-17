СМИ: Германия в два раза сократит помощь Украине в 2025 году

Проект федерального бюджета ФРГ на 2025 год предусматривает выделение средств для помощи Украине в размере €4 млрд, что в два раза по сравнению с 2024 годом, сообщает агентство Reuters.

Шольц заявил, что Германия не поддержит план по прекращению огня

При этом причины такого снижения не объясняются.

Против принятия финансового плана Германии в таком виде уже выступил министр обороны Борис Писториус, который требует увеличения средств, выделяемых на помощь Киеву в два раза, как минимум.

Ранее правительство Германии исключило поставки Украине немецких истребителей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Spiegel
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