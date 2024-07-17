СМИ: Германия в два раза сократит помощь Украине в 2025 году
17 июля 202411:54
Проект федерального бюджета ФРГ на 2025 год предусматривает выделение средств для помощи Украине в размере €4 млрд, что в два раза по сравнению с 2024 годом, сообщает агентство Reuters.
При этом причины такого снижения не объясняются.
Против принятия финансового плана Германии в таком виде уже выступил министр обороны Борис Писториус, который требует увеличения средств, выделяемых на помощь Киеву в два раза, как минимум.
Ранее правительство Германии исключило поставки Украине немецких истребителей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru