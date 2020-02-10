Bloomberg рассказал об особой надежде Путина на правительство Мишустина
Президент России Владимир Путин надеется, что правительство Михаила Мишустина сможет обеспечить быстрый, пусть даже и временный, подъём экономики, которого будет достаточно для роста благосостояния населения. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, близких к российскому кабмину.
Предполагается, что успех правительства Мишустина должен помочь «Единой России» сохранить конституционное большинство в Госдуме по итогам выборов в 2021 году.
Предсказавший массовые протестные акции 2011 и 2012 годов экономист Михаил Дмитриев сказал изданию, что новое правительство должно ассоциироваться с ростом экономики. Чтобы исправить ситуацию, у нового кабмина всего 18 месяцев.
Ранее экс-советник Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Олег Матвейчев в беседе с НСН назвал новый состав правительства сильнейшим за всю историю с 1991 года.
«На позиции пришли люди, которых рекомендовали Владимиру Путину как действенных профессионалов. Таковыми они, по сути, и являются. Новые лица в правительстве – это люди из отраслей, которые знают ситуацию изнутри, знают проблемы, знакомы с функционалом и обладают, судя по их бэкграунду, необходимыми компетенциями», - отмечал в эфире НСН генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
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