Bloomberg представил четыре сценария ничьей между Трампом и Байденом

Всего в коллегии выборщиков США 538 человек, чьи голоса будут решающими для победы кандидата. Приоритет получит набравший не менее 270 голосов. Ничья возможна при равном количестве голосов у соперников - по 269, напоминает РБК.

Как считают эксперты Bloomberg, у Трампа и Байдена может сложиться ничья в четырех случаях.

Байден получит в Мэне два голоса выборщиков, Висконсине (10), Пенсильвании (20), а Трамп выигрывает в Мичигане, Неваде, Аляске, Северной Каролине и Джорджии.

Байден выигрывает в Неваде, Висконсине, Северной Каролине, а Трамп выигрывает два голоса в штате Мэн, Мичигане, Джорджии, Пенсильвании и Аляске.

Байден побеждает в Джорджии и Северной Каролине, а Трамп заберет два голоса выборщиков в штате Мэн, Аляске, Висконсине, Пенсильвании, Мичигане, Неваде.

Байден выигрывает в Мичигане и Северной Каролине, а Трамп получит два голоса в Мэне, в Висконсине, Джорджии, Пенсильвании, Аляске, Неваде.

Американское законодательство предусматривает в случае ничьей выборы президента в палате представителей США. Здесь каждый из 50 штатов имеет один голос. Чтобы победить, кандидат должен получить 26 голосов. Если решение не удастся принять и на уровне палаты представителей, это право переходит в Сенат. Здесь голосование будет окончательным, потому что к голосам 100 сенаторов добавляется голос действующего вице-президента, являющегося также председателем Сената США.

Напомним, в США завершилось голосование на президентских выборах. Подсчет итого продлится несколько дней. Оба кандидата на пост президента США – республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден – заявили о своей победе и обвинили друг друга в возможной подтасовке результатов, выразив готовность обращаться в связи с этим в суд.

