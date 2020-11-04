У демократов сохраняется большинство в Палате представителей США
Члены Демократической партии США сохранят контроль над Палатой представителей, говорится в прогнозе телеканала Fox News.
По предварительным данным, демократы также увеличат свое присутствие в нижней палате Конгресса минимум на пять мест.
В настоящее время на выборах в Палату представителей победу одерживают республиканцы, у которых 76 мест, у демократов - 49.
3 ноября в США проходят выборы президента США. Также американцы выбирают вице-президента, всех 435 членов Палаты представителей, треть Сената Конгресса, губернаторов 13 штатов и территорий.
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