У демократов сохраняется большинство в Палате представителей США

Члены Демократической партии США сохранят контроль над Палатой представителей, говорится в прогнозе телеканала Fox News.

По предварительным данным, демократы также увеличат свое присутствие в нижней палате Конгресса минимум на пять мест.

В настоящее время на выборах в Палату представителей победу одерживают республиканцы, у которых 76 мест, у демократов - 49.

3 ноября в США проходят выборы президента США. Также американцы выбирают вице-президента, всех 435 членов Палаты представителей, треть Сената Конгресса, губернаторов 13 штатов и территорий.

