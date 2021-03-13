Bloomberg: Посол ЕС высказался о необходимости нового плана в отношениях с Россией

По мнению Эдерера, «позиция в отношении России устарела и слишком сфокусирована на украинском конфликте» и ее необходимо поменять. Разговор об этом зашел во время обеда с главой дипломатии Жозепом Боррелем в понедельник, на котором присутствовали ряд высокопоставленных чиновников ЕС, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, постпреды назвали сферы, в которых следует определить избирательное сотрудничество с Россией, чтобы обсудить их на саммите лидеров европейских государств 25-26 марта. Речь идет об экономическом сотрудничестве и региональных конфликтах (предложение Италии), изменение климата (инициатива Германии), полное выполнение минских соглашений (Польша, Эстония, Литва). При этом большинство стран заявили о необходимости сохранить принципы, которыми руководствуется Брюссель в отношениях с Москвой

При таком подходе, отмечает Bloomberg, есть опасение, что лидеры стран ЕС смогут выработать общую позицию по России.

Напомним, отношения РФ и Запада ухудшились из-за вооруженного конфликта на Украине и присоединения к России Крыма. Москва много раз подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по его урегулированию. В ответ на введенные западными странами, в том числе Евросоюзом, санкции Москва приняла собственные ограничения в отношении западных партнеров.

