Bloomberg: Новый премьер РФ намерен восстановить связи с ОЭСР
Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил своему правительству возродить связи России с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
«По словам трех человек, близких правительству, Мишустин поручил подчиненным подготовить план восстановления связей с парижской организацией с возможностью присоединения в ней России», - говорится в сообщении.
ОЭСР приостановила заявку России на вступление после того, как США и Европейский Союз ввели санкции против России после присоединения Крыма к стране в 2014 году, напоминает агентство.
Как пишет Bloomberg, по словам двух российских чиновников, стремление восстановить связи - даже если это не сразу приведет к возобновлению усилий по присоединению - сигнализирует о желании нового правительства выйти на Запад и улучшить деловой климат.
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