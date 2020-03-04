Bloomberg: Новый премьер РФ намерен восстановить связи с ОЭСР

«По словам трех человек, близких правительству, Мишустин поручил подчиненным подготовить план восстановления связей с парижской организацией с возможностью присоединения в ней России», - говорится в сообщении.

ОЭСР приостановила заявку России на вступление после того, как США и Европейский Союз ввели санкции против России после присоединения Крыма к стране в 2014 году, напоминает агентство.

Как пишет Bloomberg, по словам двух российских чиновников, стремление восстановить связи - даже если это не сразу приведет к возобновлению усилий по присоединению - сигнализирует о желании нового правительства выйти на Запад и улучшить деловой климат.

