Bloomberg: Индонезия отказалась от покупки российских истребителей из-за давления США

Администрация Трампа оказала давление на Индонезию, заставив отказаться от сделок по покупке российских истребителей, а также китайских военно-морских судов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

По данным Bloomberg, Индонезия решила отказаться от плана закупки 11 истребителей Sukhoi Su-35 на сумму около 1,1 миллиарда долларов. Еще в прошлом месяце, по словам чиновника, США также заставили Индонезию отказаться от переговоров с Китаем о приобретении нескольких военно-морских патрульных кораблей примерно за 200 миллионов долларов.

Как пишет агентство, это является частью глобальных усилий, направленных на то, чтобы не дать своим главным противникам подорвать военное превосходство США.

По словам источника агентства, решение отложить сделку произошло после того, как официальные представители США дали понять, что Индонезия может столкнуться с санкциями за отношения с Россией. Администрация президента Джоко Видодо также обеспокоена тем, что США могут предпринять карательные меры в отношении торговли, если они пойдут на сделку с Китаем.

