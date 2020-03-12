Forbes предрек РФ победу в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Издание приводит ряд причин лидерства России в этой борьбе. В частности, Forbes отмечает, что российское руководство имеет большой опыт управления и способно принимать сложные решения по нефти. Также, по мнению автора статьи, у Саудовской Аравии есть весомые причины уступить и призвать ОПЕК к стабилизации рынка.

Кроме того, как отмечается в материале, для России выступает преимуществом в этом противостоянии то, что Saudi Aramco в недавнем прошлом вышла на биржу. Тогда акции компании купили многие граждане страны, в том числе под кредитную историю. Однако срыв сделки вызвал обвал стоимости акции.

Автор статьи предположила, что в конечном счете Саудовская Аравия уступит, однако это может сказаться на ее репутации.

Напомним, в понедельник мировые цены на нефть рухнули на 24-25 процентов из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.







