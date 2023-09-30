Германия уходит в агрессию. ФРГ боится эскалации конфликта на Украине и призывает к ударам по РФ

В Германии не могут не понимать, что оружие, которое Берлин передает Киеву, Украина использует не для армейских учений, а для настоящих боевых действий и атак на российские земли. При этом канцлер Германии Олаф Шольц лукавит, когда говорит о недопустимости атаковать российские территории, заявил НСН член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

«Конечно, они боятся эскалации, потому что это приведет к войне непосредственно между Германией и Россией. А для Германии это может оказаться весьма плачевным. Оружие, которое будет применяться против Европы, будет гораздо более мощным, более разрушительным, чем сегодня используется Россией на территории Украины. Чтобы создать впечатление, что Германия против эскалации, они делают подобные заявления. Они очень сильно лукавят, пытаются не быть вовлеченными, но прекрасно понимают, что это оружие используется против России. При этом Шольц считает, что Крым – это территория Украины, они делали такие заявления. Но мы будем расценивать эти удары как удары по территории России», - заключил он.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре в эфире YouTube-канала Deutschland Kurier заявил, что вовлеченность ФРГ в конфликт на Украине может привести к войне Германии с Россией. Котре назвал ошибкой поставки Берлином оружия Киеву.



