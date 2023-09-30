Германия уходит в агрессию. ФРГ боится эскалации конфликта на Украине и призывает к ударам по РФ
Немецкие политики переходят на агрессивную риторику в отношении России, «разрешая» Украине совершать удары по территории РФ, хотя сами боятся эскалации конфликта и поставляют Киеву неисправную технику.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на Генассамблее ООН резко высказался о президенте России Владимире Путине, обвинив российского лидера в стремлении «захватить Украину». Об этом пишет Die Welt.
«Президент России хочет осуществить свой империалистический план по завоеванию суверенного соседа — Украины», — заявил Шольц.
Размышления канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости вывода российских войск из зоны спецоперации на Украине говорят о том, что Берлин вряд ли понимает реальное положение дел, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
США управляют конфликтом на Украине посредством поставок вооружений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, цель Запада заключается в стратегическом поражении Москвы, отмечают «Известия».
Переговоры о прекращении конфликта на Украине ведутся, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
При этом Бербок указала, что поставки оружия Берлином на Украину не противоречат поиску мирного решения. По словам министра, речь не идет «либо об оружии, либо о переговорах», эти обсуждения идут одновременно.
кстати, часть переданной Киеву военной техники была неисправна, заявила в интервью телеканалу CNN глава немецкого МИД.
«Некоторые наши системы уже устарели, про некоторые мы с самого начала знали, что они не работают, и говорили про это», - сказала она.
По словам министра, ФРГ до сих пор не предоставила Украине ракеты Taurus из-за необходимости проверить их работоспособность. Бербок отметила, что не знает, когда боеприпасы передадут Киеву.
В Германии не могут не понимать, что оружие, которое Берлин передает Киеву, Украина использует не для армейских учений, а для настоящих боевых действий и атак на российские земли. При этом канцлер Германии Олаф Шольц лукавит, когда говорит о недопустимости атаковать российские территории, заявил НСН член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.
«Конечно, они боятся эскалации, потому что это приведет к войне непосредственно между Германией и Россией. А для Германии это может оказаться весьма плачевным. Оружие, которое будет применяться против Европы, будет гораздо более мощным, более разрушительным, чем сегодня используется Россией на территории Украины. Чтобы создать впечатление, что Германия против эскалации, они делают подобные заявления. Они очень сильно лукавят, пытаются не быть вовлеченными, но прекрасно понимают, что это оружие используется против России. При этом Шольц считает, что Крым – это территория Украины, они делали такие заявления. Но мы будем расценивать эти удары как удары по территории России», - заключил он.
Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре в эфире YouTube-канала Deutschland Kurier заявил, что вовлеченность ФРГ в конфликт на Украине может привести к войне Германии с Россией. Котре назвал ошибкой поставки Берлином оружия Киеву.
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