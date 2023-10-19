Bloomberg: ЕС проведет собственный форум в противовес китайскому
С целью противостоять растущему влиянию Китая, в Евросоюзе решили провести собственный форум «Глобальный портал», который должен стать конкурентом китайской инициативе «Один пояс — один путь», сообщает агентство Bloomberg.
По его данным, для этого в Брюссель на следующей неделе решено пригласить глав не менее 20 стран, не входящих в объединение. Как отмечается, уже известно, что на мероприятие в бельгийскую столицу приглашение получили главы Сенегала, Намибии, ДРК, Бангладеш и Молдовы, ожидают также присутствие и президента Египта Абдул-Фаттаха Халила Ас-Сиси.
Европейский форум «Глобальный портал» представляет из себя план стоимостью €300 млрд по развитию интеллектуальных, чистых и безопасных связей в цифровом, энергетическом и транспортном секторах. Он пройдет 25-26 октября.
Ранее стало известно, что ЕС примет десять новых членов после расширения БРИКС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru