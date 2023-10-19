Bloomberg: ЕС проведет собственный форум в противовес китайскому

По его данным, для этого в Брюссель на следующей неделе решено пригласить глав не менее 20 стран, не входящих в объединение. Как отмечается, уже известно, что на мероприятие в бельгийскую столицу приглашение получили главы Сенегала, Намибии, ДРК, Бангладеш и Молдовы, ожидают также присутствие и президента Египта Абдул-Фаттаха Халила Ас-Сиси.

Европейский форум «Глобальный портал» представляет из себя план стоимостью €300 млрд по развитию интеллектуальных, чистых и безопасных связей в цифровом, энергетическом и транспортном секторах. Он пройдет 25-26 октября.

Ранее стало известно, что ЕС примет десять новых членов после расширения БРИКС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



