Bloomberg: ЕК представит план действий по использованию российских активов
Пакет предложений по использованию замороженных российских активов будет опубликован Еврокомиссией 12 декабря, сообщает агентство Bloomberg.
В Брюсселе, в частности, предлагают ввести налог на прибыль от более чем $218 млрд активов Центробанка РФ, а затем направить эти средства на восстановление Украины. Кроме того, будет опубликован проект нормативного акта о введении налога на непредвиденные доходы на прибыль, полученную от замороженных активов.
В руководстве Европейского Союза в настоящее время опасаются, что некоторые страны, а также Европейский центральный банк выскажутся против принятия таких решений. В ЕЦБ опасаются наступления негативных последствий для ЕС.
Уже известно, что Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург обвинили Еврокомиссию в форсировании принятия закона по изъятию российских активов и призвали начать обсуждение с более неформального документа.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об обмене замороженных активов россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru