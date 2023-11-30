Bloomberg: ЕК представит план действий по использованию российских активов

В Брюсселе, в частности, предлагают ввести налог на прибыль от более чем $218 млрд активов Центробанка РФ, а затем направить эти средства на восстановление Украины. Кроме того, будет опубликован проект нормативного акта о введении налога на непредвиденные доходы на прибыль, полученную от замороженных активов.

В руководстве Европейского Союза в настоящее время опасаются, что некоторые страны, а также Европейский центральный банк выскажутся против принятия таких решений. В ЕЦБ опасаются наступления негативных последствий для ЕС.

Уже известно, что Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург обвинили Еврокомиссию в форсировании принятия закона по изъятию российских активов и призвали начать обсуждение с более неформального документа.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об обмене замороженных активов россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

