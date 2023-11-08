В американском Конгрессе одобрен проект передачи Украине замороженных активов РФ

40 законодателей высказались «за» и два «против». Госсекретаря США наделяют полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя для этого замороженные активы России. При этом решение о конфискации активов, которые находятся под юрисдикцией Вашингтона, сможет принимать президент США.

Как стало известно ранее, конфискация активов России невыгодна западным странам, так как это может привести к экономическим последствиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

