Экс-аналитик ЦРУ: Россия выпускает в семь раз больше снарядов, чем ВСУ

«Представьте, что у Вас в пистолете один патрон, а у меня семь. Возможно, Вы сможете убить одного из моих, но я могу убить семерых ваших. И тогда становится понятно, что происходит», — отметил эксперт, подчеркнув, что из-за огромного количества обстрелов Украина несет намного больше потерь.

Также Джонсон сообщил, что оценить потери украинской стороны можно по данным из соцсетей, накладным расходам, масштабам захоронений и количеству новых кладбищ, которые легко просматриваются со спутника, пишет «Свободная пресса». Как отметил эксперт, в России «вы не увидите того же самого».

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер допустил, что ВСУ придется отступить за Днепр из-за больших потерь, напоминает RT.

