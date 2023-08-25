Экс-аналитик ЦРУ: Россия выпускает в семь раз больше снарядов, чем ВСУ
Россия выпускает в пять-семь раз больше боеприпасов, чем Украина, из-за этого ВСУ несут в разы больше потерь. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Представьте, что у Вас в пистолете один патрон, а у меня семь. Возможно, Вы сможете убить одного из моих, но я могу убить семерых ваших. И тогда становится понятно, что происходит», — отметил эксперт, подчеркнув, что из-за огромного количества обстрелов Украина несет намного больше потерь.
Также Джонсон сообщил, что оценить потери украинской стороны можно по данным из соцсетей, накладным расходам, масштабам захоронений и количеству новых кладбищ, которые легко просматриваются со спутника, пишет «Свободная пресса». Как отметил эксперт, в России «вы не увидите того же самого».
Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер допустил, что ВСУ придется отступить за Днепр из-за больших потерь, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru