Bloomberg: администрация Байдена запросит у Конгресса дополнительно $25 млрд

Белый дом намерен запросить у Конгресса дополнительно $25 млрд на помощь Украине, на собственные оборонные нужды, а также на устранение последствий стихийных бедствий в США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

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Как отмечается, примерно половину этой суммы направят на нужды Пентагона и помощь Киеву, остальное пойдет на устранение разгула стихии на территории Соединенных Штатов.

При этом, как подчеркнул источник, на эти средства не будут действовать бюджетные ограничения.

Ранее в Конгрессе США обвинили Байдена в получении денег из России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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