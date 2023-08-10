Bloomberg: администрация Байдена запросит у Конгресса дополнительно $25 млрд

Как отмечается, примерно половину этой суммы направят на нужды Пентагона и помощь Киеву, остальное пойдет на устранение разгула стихии на территории Соединенных Штатов.

При этом, как подчеркнул источник, на эти средства не будут действовать бюджетные ограничения.

Ранее в Конгрессе США обвинили Байдена в получении денег из России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

