В Кремле назвали основные темы переговоров Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе видеоконференции будут говорить о российско-американских отношениях, Афганистане, Иране, кризисе на Востоке Украины, Ливии, может быть затронута Сирия. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков передает ТАСС.

«Наверняка, затронут вопрос реализации нашей идеи по проведению саммита постоянных членов Совбеза ООН», - добавил он.

Еще одной темой переговоров, по мнению Ушакова, станут вопросы, касающиеся расширения НАТО. Речь идет о юридических договоренностях по исключению дальнейшего продвижения альянса на восток.

Помощник президента отметил, что дата и время беседы лидеров России и США уже определены. Их объявят, когда будут согласованы с американской стороной последние детали. По его словам, контакт в формате видео-конференц-связи может состояться уже в самые ближайшие дни.

Ранее в США заявили о «самосаботаже» Украины в ситуации с Крымом.

