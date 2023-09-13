Блинкен заявил о конце миропорядка, который сложился после холодной войны
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что происходящее в мире в настоящее время - это конец миропорядка, который сформировался после холодной войны, сообщает РИА Новости.
Выступая с лекцией в университете Джонса Хопкинса он указал, что на смену геополитической стабильности, крепнущим миру, безопасности, сотрудничества, «политической либерализации и торжества прав человека» пришла «конкуренция с авторитарными и ревизионистскими державами».
По его словам, о причинах происходящего сейчас будут спорить не одно десятилетие.
Блинкен также отметил, что «самой острой и актуальной угрозой международному порядку» является спецоперация России на Украине, тогда как Китай он назвал «самым значительным долгосрочным вызовом.
«Пекин и Москва вместе работают над тем, что мир стал безопаснее для автократий в рамках своего партнёрства, не имеющего пределов», - заключил госсекретарь.
Ранее Блинкен заверил, что у Белого дома никогда не было и нет цели свергнуть российское правительство, и что США не являются врагом россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru