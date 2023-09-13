Блинкен заявил о конце миропорядка, который сложился после холодной войны

Выступая с лекцией в университете Джонса Хопкинса он указал, что на смену геополитической стабильности, крепнущим миру, безопасности, сотрудничества, «политической либерализации и торжества прав человека» пришла «конкуренция с авторитарными и ревизионистскими державами».

По его словам, о причинах происходящего сейчас будут спорить не одно десятилетие.

Блинкен также отметил, что «самой острой и актуальной угрозой международному порядку» является спецоперация России на Украине, тогда как Китай он назвал «самым значительным долгосрочным вызовом.

«Пекин и Москва вместе работают над тем, что мир стал безопаснее для автократий в рамках своего партнёрства, не имеющего пределов», - заключил госсекретарь.

Ранее Блинкен заверил, что у Белого дома никогда не было и нет цели свергнуть российское правительство, и что США не являются врагом россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

