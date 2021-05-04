Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена был бы полезен РФ и США
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена «лицом к лицу» будет полезна двум странам. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Financial Times.
Ранее американский лидер пригласил российского коллегу провести двусторонний саммит в Европе этим летом.
Блинкен подчеркнул, что дипломатия заключается «именно в прямом общении», и Байден «твердо считает, что важно говорить ясно и прямо».
Госсекретарь повторил, что Вашингтон предпочитает «более предсказуемые» отношения с Москвой. Кроме того, американская сторона не добивается эскалации, однако готова отвечать на «безрассудные и агрессивные» выпады.
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