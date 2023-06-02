Блинкен заверил, что США не стремятся к свержению власти в России
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что граждане России должны сами решать, каким будет их будущее, сообщает РИА Новости.
Во время выступления в мэрии Хельсинки он подчеркнул, что у Белого дома никогда не было и нет цели свергнуть российское правительство.
Он также указал, что США не являются врагом россиян, и после завершения холодной войны Вашингтон надеялся на то, что у России «светлое будущее».
«Более 30 лет мы работали над стабильными взаимоотношениями с Москвой, потому что мы верили, что свободная и процветающая Россия - в интересах всего мира», - заключил Госсекретарь.
Ранее Блинкен заявил, что США готовы приветствовать любую инициативу, которая может привести Россию за стол переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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