Блинкен: Вашингтон призывает Москву принять его предложения по обмену заключенными

Вашингтон призывает Москву принять сделанные ранее предложения по обмену заключенными. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Чили, сообщает ТАСС.

По его словам, у него в списке приоритетных задач на первом месте сейчас стоит вопрос об обмене заключенными между США и Россией.

«Это, безусловно, относится и к делам Бриттни Грайнер и Пола Уилана», - отметил Блинкен.

Он также рассказал, что несколько месяцев назад США представили значимое предложение России по обмену заключенными.

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«Я не хочу говорить о подробностях того, какова ситуация сейчас. Все, что я могу сказать, - мы в полной мере сосредоточены на этом на каждодневной основе», - добавил госсекретарь США.

Ранее США заявили о готовности на все шаги для возвращения американских заключенных из РФ, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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