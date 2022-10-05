Блинкен: Вашингтон призывает Москву принять его предложения по обмену заключенными

Вашингтон призывает Москву принять сделанные ранее предложения по обмену заключенными. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Чили, сообщает ТАСС.

По его словам, у него в списке приоритетных задач на первом месте сейчас стоит вопрос об обмене заключенными между США и Россией.

«Это, безусловно, относится и к делам Бриттни Грайнер и Пола Уилана», - отметил Блинкен.

Он также рассказал, что несколько месяцев назад США представили значимое предложение России по обмену заключенными.