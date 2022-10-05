Блинкен: Вашингтон призывает Москву принять его предложения по обмену заключенными
Вашингтон призывает Москву принять сделанные ранее предложения по обмену заключенными. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Чили, сообщает ТАСС.
По его словам, у него в списке приоритетных задач на первом месте сейчас стоит вопрос об обмене заключенными между США и Россией.
«Это, безусловно, относится и к делам Бриттни Грайнер и Пола Уилана», - отметил Блинкен.
Он также рассказал, что несколько месяцев назад США представили значимое предложение России по обмену заключенными.
«Я не хочу говорить о подробностях того, какова ситуация сейчас. Все, что я могу сказать, - мы в полной мере сосредоточены на этом на каждодневной основе», - добавил госсекретарь США.
Ранее США заявили о готовности на все шаги для возвращения американских заключенных из РФ, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+23 757 / сут.
Умерли
388 тыс.+113 / сут.
Выздоровели
20,3 млн+44 694 / сут.
- Названы банки, работающие с Union Pay в Европе
- РФ готова поставлять газ по неповрежденной нитке «Северного потока 2»
- СМИ: Украина ввела санкции против российских бизнесменов и украинских певиц
- Блинкен: Вашингтон призывает Москву принять его предложения по обмену заключенными
- США выпустят на рынок десять млн баррелей нефти из стратегического резерва
- МЭА: Европа переживёт зиму без особых проблем
- «Недоумеваю!»: Курский губернатор пришёл в ужас от условий для мобилизованных
- СМИ: российские радиостанции убрали из эфира песни Пугачёвой и Меладзе
- Вице-премьер Новак объяснил решение ОПЕК+ сократить добычу нефти
- Кадыров в день рождения получил сертификат о мировом рекорде по числу санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru