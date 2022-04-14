Блинкен: страны напоминают США об их прошлых вмешательствах в чужие конфликты

Другие страны напоминают Соединенным Штатам об их прошлых военных кампаниях и иных многочисленных вмешательствах в дела других стран из-за ситуации с Украиной. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Глава Госдепа США признал, что в разных странах американские кампании воспринимаются по-разному. Некоторые государства оценивают их в контексте собственной истории, а также в контексте недавней истории.

Однако, Блинкен считает, что в данном случае есть «явный агрессор, а есть явная жертва», и что остальным странам необходимо принимать это во внимание.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».


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ФОТО: facebook.com/antonyblinken
ТЕГИ:Соединенные Штаты Америки
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