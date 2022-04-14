Блинкен: страны напоминают США об их прошлых вмешательствах в чужие конфликты
Другие страны напоминают Соединенным Штатам об их прошлых военных кампаниях и иных многочисленных вмешательствах в дела других стран из-за ситуации с Украиной. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Глава Госдепа США признал, что в разных странах американские кампании воспринимаются по-разному. Некоторые государства оценивают их в контексте собственной истории, а также в контексте недавней истории.
Однако, Блинкен считает, что в данном случае есть «явный агрессор, а есть явная жертва», и что остальным странам необходимо принимать это во внимание.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 348 / сут.
Умерли
373 тыс.+254 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+21 853 / сут.
- Блинкен: страны напоминают США об их прошлых вмешательствах в чужие конфликты
- Более 80 населенных пунктов Архангельской области подключат к газопроводу до 2025
- Цена нефти Brent превысила $112 за баррель впервые с 30 марта
- Рогозин: американцы задолжали «Роскосмосу» 2 млрд рублей
- В Москве арестован сооснователь площадки по продаже наркотиков «Гидра»
- Саудовский принц отказался продать Маску свою долю в Twitter
- На востоке ЮАР при наводнении погиб 341 человек
- Посольство Франции в ближайшее время возобновит работу в Киеве
- Шахматисты России сменили континентальную федерацию
- Орешкин заявил об увеличении социальных платежей в ближайшее время
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru