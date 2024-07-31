Блинкен: США приостановили выделение помощи Грузии

Действия правительства Грузии несовместимы с членством в ЕС и НАТО. Как пишет РИА Новости, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен: США и ЕС ответят на грузинский закон об иноагентах

Речь идёт о принятии грузинским правительством закона об иноагентах, после чего в Белом доме провели «всеобъемлющий обзора двустороннего сотрудничества».

По словам главы Госдепартамента США, в итоге Вашингтон принял решение приостановить выделение помощи Тбилиси.

«Мы приостанавливаем оказание помощи на сумму более 95 млн долларов, которая напрямую направлена на поддержку правительства Грузии», - заключил Блинкен.

Ранее грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что перенос грузино-американских военных учений и заморозка предназначенной для Минобороны Грузии помощи от ЕС связаны с «антиевропейскими и антизападными» действиями правительства Грузии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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