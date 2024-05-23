Блинкен: США и ЕС ответят на грузинский закон об иноагентах

По его словам, в настоящее время «рассматриваем вопрос о том, что можем сделать в ответ на это». Как отметил дипломат, Евросоюз изучает возможности оказания давления на Тбилиси в вопросе присоединения к ЕС.

Ранее стало известно, что правящая партия Грузии «Грузинская мечта» не отступится от принятия закона об иноагентах, чтобы сохранить поддержку сторонников, а парламент сможет преодолеть вето президента страны Саломе Зурабишвили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

