Блинкен: США и ЕС ответят на грузинский закон об иноагентах
США и Европейский союз предпримут меры в отношении Грузии из-за принятого закона об иноагентах, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы Госдепа Энтони Блинкена.
По его словам, в настоящее время «рассматриваем вопрос о том, что можем сделать в ответ на это». Как отметил дипломат, Евросоюз изучает возможности оказания давления на Тбилиси в вопросе присоединения к ЕС.
Ранее стало известно, что правящая партия Грузии «Грузинская мечта» не отступится от принятия закона об иноагентах, чтобы сохранить поддержку сторонников, а парламент сможет преодолеть вето президента страны Саломе Зурабишвили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru