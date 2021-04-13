Блинкен: США поддерживают евро атлантическую интеграцию Киева

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Брюсселе с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой заявил о поддежке евроантлантической интеграции Украины на фоне ситуации в Донбассе, передает ТАСС.

Также Блинкен сообщил, что США выражают обеспокоенность действиями России на границе с Украиной. По его словам, поведение России характеризуется агрессивной риторикой и кампанией по дезинформации, нарушением режима прекращения огня и передвижением войск на границах с Украиной.