Блинкен: США поддерживают евро атлантическую интеграцию Киева

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Брюсселе с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой заявил о поддежке евроантлантической интеграции Украины на фоне ситуации в Донбассе, передает ТАСС.

Также Блинкен сообщил, что США выражают обеспокоенность действиями России на границе с Украиной. По его словам, поведение России характеризуется агрессивной риторикой и кампанией по дезинформации, нарушением режима прекращения огня и передвижением войск на границах с Украиной.

Госсекретарь США обсудил с главой НАТО сообщения перебросе российских военных у границ Украины

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о движении российских войск у границ Украины. Он заявил, что перемещение войск ВС РФ не должно беспокоить другие государства, так как эти действия не несут в себе угрозы.



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ФОТО: facebook.com/antonyblinken
ТЕГИ:НАТОУкраинаГосдеп США
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