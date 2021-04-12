Госсекретарь США обсудил с главой НАТО сообщения перебросе российских военных у границ Украины

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили в телефонном разговоре утверждения о наращивании Россией военного присутствия на границах с Украиной. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что собеседники также обсудили другие вопросы, включая «срочную необходимость для России прекратить агрессивное наращивание сил вдоль границ с Украиной и в оккупированном Крыму».