Госсекретарь США обсудил с главой НАТО сообщения перебросе российских военных у границ Украины
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили в телефонном разговоре утверждения о наращивании Россией военного присутствия на границах с Украиной. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что собеседники также обсудили другие вопросы, включая «срочную необходимость для России прекратить агрессивное наращивание сил вдоль границ с Украиной и в оккупированном Крыму».
Ранее пресс-служба Госдепартамента анонсировала встречу Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина с союзниками из стран НАТО 13-15 апреля.
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