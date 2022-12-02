Блинкен: США остаются в контакте с Россией

«Да, у нас есть контакты с Россией. Есть важные темы, по которым мы должны разговаривать. Например, мы продолжаем контакты с Россией, потому что мы опасаемся, что она применит ядерное оружие, что стало было катастрофой», — цитирует главу Госдепа РИА Новости.

При этом Блинкен отметил, что Вашингтон пока «не видел движения РФ в эту сторону», тем не менее, у американской стороны «опасения остаются».

Кроме того, госсекретарь рассказал, что президент США Джо Байден желает избежать расширения конфликта на Украине, и Соединенные Штаты не хотят противостояния с Россией, пишет Ura.ru.

