Блинкен: США не просят своих союзников выбирать между ними и Китаем

Соединенные Штаты не просят своих партнеров выбирать между ними и Китаем, но уверены в необходимости сохранять единство с союзниками в вопросе отношений с Китаем. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью газете La Repubblica.

По его словам, американская сторона уважает решение других стран развивать отношения с Китаем, но это может снизить эффективность взаимодействия партнеров.