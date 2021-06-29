Блинкен: США не просят своих союзников выбирать между ними и Китаем

Соединенные Штаты не просят своих партнеров выбирать между ними и Китаем, но уверены в необходимости сохранять единство с союзниками в вопросе отношений с Китаем. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью газете La Repubblica.

По его словам, американская сторона уважает решение других стран развивать отношения с Китаем, но это может снизить эффективность взаимодействия партнеров.

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Блинкен назвал Китай наиболее сложной страной, с которой приходится иметь дело, отметив, что в зависимости от области взаимодействия, с Китаем можно быть и партнерами, и противниками.

Ранее в КНР рассказали о том, что возможный отказ России от доллара может стать протестом против американской гегемонии,

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ФОТО: facebook.com/antonyblinken
ТЕГИ:КитайСША
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