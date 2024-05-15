Блинкен заявил, что Украина должна сама принять решение о переговорах с Россией
15 мая 202414:44
Украина должна самостоятельно принять решение о переговорах с Россией. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, эти решения следует принимать Киеву, а не Вашингтону или «какой-то другой стране».
«США поддержат Украину в её решениях», - заключил Блинкен.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для переговоров с Украиной на данный момент нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме объяснили желание запретить продажу энергетиков детям
- Блинкен заявил, что Байден и Зеленский могут встретиться в ближайшие недели
- В России запустили сертификацию туруслуг по Muslim Friendly
- Блинкен: США и Украина подпишут двустороннее соглашение о безопасности
- Блинкен: США запретили удары своим оружием за пределами территории Украины
- ВС РФ заняли центр Старомайорского на запорожском фронте
- СМИ: ЕС может заморозить заявку Грузии на вступление в союз из-за закона об иноагентах
- «АвтоВАЗ» начал серийное производство Lada Largus на заводе в Ижевске
- СМИ: Темпы роста предложения квартир в новостройках Москвы упали в 42 раза
- США выделят Украине новый пакет помощи на два млрд долларов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru