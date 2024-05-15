Блинкен заявил, что Украина должна сама принять решение о переговорах с Россией

Украина должна самостоятельно принять решение о переговорах с Россией. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Кулеба и Блинкен встретились в киевской пиццерии

По его словам, эти решения следует принимать Киеву, а не Вашингтону или «какой-то другой стране».

«США поддержат Украину в её решениях», - заключил Блинкен.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для переговоров с Украиной на данный момент нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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