Блинкен заявил, что Украина должна сама принять решение о переговорах с Россией

По его словам, эти решения следует принимать Киеву, а не Вашингтону или «какой-то другой стране».

«США поддержат Украину в её решениях», - заключил Блинкен.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для переговоров с Украиной на данный момент нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».