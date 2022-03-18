США не исключили санкции против Китая при обострении разногласий

Власти США не исключают введение санкций против Китая при обострении разногласий между странами. Такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Джен Псаки, передает «Интерфакс».

Путин и Макрон по телефону обсудили ситуацию на Украине

Ранее в пятницу состоялся разговор председателя КНР Си Цзиньпина с американским коллегой Джо Байденом. Диалог прошел в формате видеозвонка, по защищенной видеосвязи. Отмечалось, что в разговоре Байден указал на последствия для Китая в случае материальной помощи России.

Главной темой разговора стал военный конфликт на территории Украины. Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:КитайДжо Байден
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