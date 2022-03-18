США не исключили санкции против Китая при обострении разногласий

Ранее в пятницу состоялся разговор председателя КНР Си Цзиньпина с американским коллегой Джо Байденом. Диалог прошел в формате видеозвонка, по защищенной видеосвязи. Отмечалось, что в разговоре Байден указал на последствия для Китая в случае материальной помощи России.

Главной темой разговора стал военный конфликт на территории Украины. Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».