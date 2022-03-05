Puma приостановила работу в РФ
5 марта 202220:59
Немецкая компания Puma заявила, что приостановит работу в России на фоне событий на территории Украины. Об этом компания сообщила в официальном аккаунте в Twitter.
We stand in solidarity with our colleagues in Ukraine. pic.twitter.com/ZV6crvECDr— PUMA SE (@PUMAGroup) February 27, 2022
«Спортивная компания Puma приняла решение приостановить работу всех своих магазинов в России», - говорится в сообщении.
Кроме того, компания заявила о приостановке действия контракта с Российской федерацией баскетбола.
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5 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru