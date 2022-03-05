Puma приостановила работу в РФ

Немецкая компания Puma заявила, что приостановит работу в России на фоне событий на территории Украины. Об этом компания сообщила в официальном аккаунте в Twitter.

«Спортивная компания Puma приняла решение приостановить работу всех своих магазинов в России», - говорится в сообщении.

Кроме того, компания заявила о приостановке действия контракта с Российской федерацией баскетбола.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: facebook.com
ТЕГИ:Санкции
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры