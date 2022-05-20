Блинкен: Россия сама отказалась от членства в НАТО

«Еще в 1990-х об этом говорили. Ну, русские решили, что это не то, чем они хотели заниматься», — заявил Блинкен в ответ на предложение пригласить Россию в Североатлантический альянс.

Госсекретарь также отметил, что НАТО — оборонительная организация и не намерена нападать на Россию, пишет Ura.ru. Более того, страны объединились в альянс, чтобы быть уверенными в защите других государств в случае нападения на одно из них.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон неоднократно указывали на невозможность членства РФ в НАТО, напоминает РИА ФАН.

