Блинкен: Россия сама отказалась от членства в НАТО
Россия сама отказалась вступить в НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом глава Госдепартамента рассказал в интервью ведущему «The Late Show» Стивену Колберту.
«Еще в 1990-х об этом говорили. Ну, русские решили, что это не то, чем они хотели заниматься», — заявил Блинкен в ответ на предложение пригласить Россию в Североатлантический альянс.
Госсекретарь также отметил, что НАТО — оборонительная организация и не намерена нападать на Россию, пишет Ura.ru. Более того, страны объединились в альянс, чтобы быть уверенными в защите других государств в случае нападения на одно из них.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон неоднократно указывали на невозможность членства РФ в НАТО, напоминает РИА ФАН.
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