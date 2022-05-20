В США рассказали об ошибке НАТО после распада СССР

По его словам, решение принимать в свои ряды бывших советских союзников стало «катастрофическим провалом». Как считает аналитик, главный международный вызов 1990-х годов прошлого века заключался в сближении Москвы с Западом, которому следовало налаживать новые финансовые, коммерческие, культурные и политические связи, а также формировать новые механизмы европейской безопасности в дополнение к НАТО.

Трейсман считает, что успех в этих начинаниях обеспечил бы безопасность в Восточной Европе. Однако Запад ошибся в оценке реакции Москвы на переброску оружия НАТО на восток.

Ранее Турция выступила против присоединения скандинавских стран к НАТО. По данным СМИ, Анкара выдвинула ряд требований в обмен на свое согласие. Турция хочет, чтобы Швеция и Финляндия признали террористической организацией Рабочую партию Курдистана, а также требует возвращения в программу поставок новейших истребителей F-35 и снятия санкций США.

