В США рассказали об ошибке НАТО после распада СССР
Переброска оружия Североатлантического альянса к границам России на фоне расширения альянса после распада СССР была ошибкой, сообщил New Yorker эксперт по России из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Трейсман.
По его словам, решение принимать в свои ряды бывших советских союзников стало «катастрофическим провалом». Как считает аналитик, главный международный вызов 1990-х годов прошлого века заключался в сближении Москвы с Западом, которому следовало налаживать новые финансовые, коммерческие, культурные и политические связи, а также формировать новые механизмы европейской безопасности в дополнение к НАТО.
Трейсман считает, что успех в этих начинаниях обеспечил бы безопасность в Восточной Европе. Однако Запад ошибся в оценке реакции Москвы на переброску оружия НАТО на восток.
Ранее Турция выступила против присоединения скандинавских стран к НАТО. По данным СМИ, Анкара выдвинула ряд требований в обмен на свое согласие. Турция хочет, чтобы Швеция и Финляндия признали террористической организацией Рабочую партию Курдистана, а также требует возвращения в программу поставок новейших истребителей F-35 и снятия санкций США.
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