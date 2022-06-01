Блинкен: РФ не готова к серьезной дипломатической работе по Украине

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Россия пока не готова к серьезной дипломатической работе по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Путин договорился с Эрдоганом о помощи Турции в разминировании портов Украины

По словам Блинкена, так считают в администрации США. Также политик вновь подчеркнул, что Украина должна сама решить, где будут установлены разделительные линии с РФ после окончания конфликта.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:Украина
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