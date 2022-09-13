Блинкен призвал Алиева к немедленному прекращению военных действий на границе с Арменией

Государственный секретарь США Энтони Блинкен созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Госдепа.

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По словам официального представителя ведомства Неда Прайса, в ходе беседы госсекретарь выразил глубокую озабоченность в связи с военными действиями на армяно-азербайджанской границе.

«Блинкен призвал президента Алиева прекратить боевые действия и подчеркнул, что США будут настаивать на немедленном прекращении огня и мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном», - подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее министерства обороны Армении и Азербайджана заявили об обострении ситуации на границе, в Ереване обвинили азербайджанских военных в обстрелах территории страны, а в Баку указали на «масштабную диверсию» с армянской стороны, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:Нагорный КарабахАрменияАзербайджанГосдеп США
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