Блинкен призвал Алиева к немедленному прекращению военных действий на границе с Арменией
Государственный секретарь США Энтони Блинкен созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Госдепа.
По словам официального представителя ведомства Неда Прайса, в ходе беседы госсекретарь выразил глубокую озабоченность в связи с военными действиями на армяно-азербайджанской границе.
«Блинкен призвал президента Алиева прекратить боевые действия и подчеркнул, что США будут настаивать на немедленном прекращении огня и мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном», - подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее министерства обороны Армении и Азербайджана заявили об обострении ситуации на границе, в Ереване обвинили азербайджанских военных в обстрелах территории страны, а в Баку указали на «масштабную диверсию» с армянской стороны, сообщает RT.
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