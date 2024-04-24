Блинкен прибыл в Шанхай
Госсекретарь США Энтони Блинкен начал свой визит в Китай, глава американского внешнеполитического ведомства прибыл в Шанхай. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
«Двадцать четвертого апреля во второй половине дня... Блинкен прибыл в Шанхай», — отмечает СМИ.
Визит Блинкена в КНР стал вторым за время его пребывания на посту госсекретаря. Поездка завершится 26 апреля. Как ожидается, Блинкен посетит Пекин, где встретится с главой МИД Китая Ван И.
Ранее КНР посетила министр финансов США Джанет Йеллен. Пекин приветствовал заявление американской стороны о том, что США не стремятся к разрыву связей с Китаем, и выразил надежду, что Вашингтон предпримет действия для отмены санкций и ограничений в отношении китайских организаций, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru