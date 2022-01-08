Блинкен предупредил о возможной «провокации» России для нападения на Украину
Россия способна устроить «провокацию» и впоследствии применить военную силу против Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Госдепартаменте.
Слова главы американского внешнеполитического ведомства приводит ТАСС. Блинкен заявил, что не стоит «удивляться» в случае реализации такого сценария.
«Никому не следует удивляться, если Россия устроит провокацию или инцидент, а затем попытается использовать это для того, чтобы обосновать военную интервенцию [на Украину] в надежде на то, что к тому моменту, как в мире поймут, что здесь был подвох, будет уже поздно», — считает госсекретарь.
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