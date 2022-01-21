Блинкен посоветовал России доказать отсутствие агрессии в сторону Украины

Также Блинкен отметил, что прекращение «агрессии» в сторону Украины позволит России продолжить работу с США по вопросам гарантий безопасности.

В то же время, по словам Блинкена, Соединенные Штаты не собираются пренебрегать фундаментальными принципами, в том числе и политикой «открытых дверей» НАТО.

Ранее Лавров сообщил, что Блинкен «удовлетворен обменом мнениями с Россией». Министр иностранных дел России назвал встречу в Женеве промежуточной.

