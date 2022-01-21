Доллар подешевел на фоне итогов переговоров Лаврова и Блинкена

Рубль укрепился к доллару, евро стал дороже на фоне первых итогов переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарём США Энтони Блинкеном. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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Курс доллара по данным площадки на 15:14 мск 21 января снизился на 10 копеек - до 76,58 рубля. Курс евро наоборот вырос на 9 копеек - до 86,8 рубля.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его встреча с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Женеве поможет американской стороне подготовить ответы на российские предложения по гарантиям безопасности.

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