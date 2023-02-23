Блинкен отказался называть отношения России и США холодной войной

Разногласия между Москвой и Вашингтоном нельзя считать новой холодной войной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает ТАСС.

Глава Госдепа напомнил, что противостояние Соединенных Штатов и СССР было связано с разными идеологиями. Нынешний конфликт возник из-за Украины, заявил Блинкен на конференции, организованной журналом The Atlantic.

Текущую ситуацию он охарактеризовал как «противодействие агрессии, которая несет угрозу мировой безопасности».

Вашингтон призывает Москву придерживаться обязательств и не применять ядерное оружие, несмотря на выход из Договора СНВ, заявил ранее Блинкен. Он выразил надежду, что РФ продолжит ответственно подходить к этому вопросу, передает НСН.

