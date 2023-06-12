Блинкен обозначил срок вступления Швеции в НАТО

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что Швеция может стать членом НАТО до начала июльского саммита организации в Вильнюсе, пишет РИА Новости.

Швеция разрешит разместить на своей территории войска и технику НАТО

По словам Блинкена, настало время завершить формальное вступление Швеции в блок. Вашингтон ожидает, что это произойдет до начала саммита НАТО в Литве 11-12 июля, уточнил глава внешнеполитического ведомства.

Соединенные Штаты приложили достаточно усилий, чтобы снять озабоченности Турции относительно вступления Швеции в НАТО, заключил Блинкен.

Лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвал власти страны наложить вето на вступление Швеции в Североатлантический альянс, передает «Радиоточка НСН».

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