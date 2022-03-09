Блинкен: ОАЭ обещают наращивать добычу нефти

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обещают наращивать объемы добычи нефти на фоне сложной ситуации на энергетических рынках в мире. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

По его словам, было сделано объявление, что Эмираты поддержат увеличение добычи, «когда дело касается ОПЕК+». Блинкен отметил, что это позволит стабилизировать мировой энергетический рынок.

Таким образом, Блинкен прокомментировал сообщения о том, что принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд и наследный принц Абу-Даби, заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид аль Нахайян отказались общаться с президентом США Джо Байденом по вопросу добычи нефти.





