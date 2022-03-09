СМИ: Арабские правители отказались от переговоров с Байденом

Запрет на продажу наличной валюты введён в России на полгода Малый и средний бизнес РФ просит об отсрочке по налогам СМИ: Киев согласился на нейтральный статус Украины Суд арестовал имущество экс-мэра Владивостока Гуменюка на 9 млн рублей «Макдоналдс», объявивший о временном закрытии в РФ, сегодня открылся в двух российских городах