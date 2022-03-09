СМИ: Арабские правители отказались от переговоров с Байденом

Принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд и наследный принц Абу-Даби, заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид аль Нахайян отказались общаться с президентом США Джо Байденом по вопросу добычи нефти. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Министр экономики ФРГ заявил, что США не будут просить Берлин вводить эмбарго на российскую нефть

По данным издания, глава Белого дома хотел договориться с правителями Саудовской Аравии и ОАЭ об увеличении добычи сырья, цены на которое заметно выросли на фоне санкций против России. Отмечается, что «было некоторое ожидание телефонного звонка», однако этого не произошло, пишет RT.

Ранее принцы Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд и Мухаммед бен Заид аль Нахайян провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыДжо БайденСаудовская АравияОАЭ
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