Блинкен не ответил на вопрос о возможности отключения РФ от SWIFT
Госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможном отключении России от международной платежной системы SWIFT, сообщает ТАСС.
«Я не хочу вдаваться в гипотетические вопросы о том, что мы можем сделать в будущем. Позвольте мне просто сказать, что мы будем рассматривать все разумные варианты, когда речь заходит о попытках сдержать агрессию», - сказал глава Госдепа. По его словам, «очевидно, что последствия будут в разных областях».
При этом он ответил, что Вашингтон стремится к более стабильным и предсказуемым отношениям.
Отключение России от международной межбанковской системы платежей SWIFT рассматривается только как гипотетический сценарий, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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