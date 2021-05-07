Блинкен не ответил на вопрос о возможности отключения РФ от SWIFT

«Я не хочу вдаваться в гипотетические вопросы о том, что мы можем сделать в будущем. Позвольте мне просто сказать, что мы будем рассматривать все разумные варианты, когда речь заходит о попытках сдержать агрессию», - сказал глава Госдепа. По его словам, «очевидно, что последствия будут в разных областях».

При этом он ответил, что Вашингтон стремится к более стабильным и предсказуемым отношениям.

Отключение России от международной межбанковской системы платежей SWIFT рассматривается только как гипотетический сценарий, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

