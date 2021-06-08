Блинкен назвал возможным завершение строительства «Северного потока – 2»

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает возможным завершение строительства российского газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщило агентство Reuters.

По его словам, на сегодняшний день американская сторона изучает вопрос и разрабатывает дальнейшие действия, чтобы поддержать Украину и ее интересы.

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Госсекретарь Америки также подчеркнул, что необходимо добиваться конкретных мер для снижения негативных последствий завершения российского газопровода.

Накануне Блинкен заявил, что Вашингтон может вернуть санкции против российского газопровода «Северный поток — 2». Вместе с тем, он признал, что строительство «Северного потока-2» почти завершено, назвав его «уже свершившимся фактом».

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ФОТО: facebook.com/antonyblinken
ТЕГИ:УкраинаСШАСеверный Поток-2
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